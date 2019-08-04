Pierre van Hooijdonk, Ali Koç'a övgü yağdırdı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk, Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hooijdonk, "Max Kruse, çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe, ben 2003'te geldiğimde de benzer bir değişim yaşamıştı. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarı yakaladık. Taraftar sabırlı olursa benzer başarılar gelebilir." dedi.

"BÜYÜK BİR VİZYON"

Hollandalı isim, Başkan Ali Koç'a da övgü yağdırdı. Hooijdonk, "Büyük bir vizyon. Talihsiz bir başlangıç yaptı ama Fenerbahçe'yi özlenen günlere döndürecek doğru kişi Ali Koç'tur." ifadelerini kullandı.