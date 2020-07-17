Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran ve şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin başında bulunan Hollandalı Phillip Cocu'nun sarı lacivertli ekipteki eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Derby ile gelecek sezon Premier Lig'e çıkmayı hedefleyen Phillip Cocu, eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nun transfer edilmesini istedi. Ocak ayında da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunan Derby olumsuz yanıt almıştı. Ferdi Kadıoğlu'nun düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyebileceği belirtildi.

Phillip Cocu'nun Ferdi Kadıoğlu dışında PSV'den Sam Lammers ve Mauro Junior, Eupen'den Menno Koch ve Hull'dan Jordy de Wijs gibi genç oyuncuları da istediği kaydedildi.

21 MAÇTA 7 GOLE KATKI VERDİ

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 21 lig maçında görev aldı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu ayrıca Türkiye Kupası'nda da 8 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.