PFDK, Mustafa Cengiz'e ceza vermedi!

26.09.2019 18:10

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edilen Mustafa Cengiz için ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 20.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE'YE İHTAR CEZASI

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 21.09.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, stadyumda yanıcı madde bulundurulmasından dolayı 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün Güvenlik başlıklı 9. maddesinin 5. fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

TARAFTARLARA CEZA

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."