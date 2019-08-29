PFDK, Konya maçında kırmızı kart gören Seri'ye 2 maç ceza verdi

29.08.2019 18:58

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Seri'ye kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi.

İşte PFDK'nın hem Galatasaray hem de Seri için verdiği karar;

"Galatasaray A.Ş.'nin, 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JEAN MICHAEL SERI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.