PFDK'dan Fenerbahçeli Skrtel'e 3 Maç Ceza
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e 3 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Martin Skrtel'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ümraniyespor müsabakasında FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MARTIN SKRTEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
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100 maç vermezseniz adam değilsiniz ŞAMPİYON FENERRRRRCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırAHMET: güldüm :)Yayından Kaldır
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KIRMIZI KART DOĞRUMU DİYE TARTIŞIAN BİR POZİSYONA 3 MAÇ İŞ BAŞINDA TFFCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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AĞLAYAN FENEVCevap Yaz 2 11 Yayından KaldırHEMŞİNLİ: küfür üstüne küfürrTüm 8 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır