PFDK'dan Fenerbahçeli Skrtel'e 3 Maç Ceza

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e 3 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Martin Skrtel'e rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ümraniyespor müsabakasında FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MARTIN SKRTEL'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA
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