PFDK, Göztepeli Cameron Jerome'a 2 Maç Men Cezası Verdi
PFDK, Fenerbahçe maçında Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert faulün ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Göztepe'li Jerome'a iki maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe forması giyen Cameron Jerome'a 2 maç ceza verdi. Jerome, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"GÖZTEPE A.Ş. sporcusu CAMERON ZISHAN RANA JEROME'nin, 01.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
YORUMLAR (14)
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federasyon istifa etsin !! kendileri acınacak durumda YAZIK !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SİNAN GÜMÜŞE HATAYLI FUTBOLCU AYAĞINA BASTI. FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILMIŞ BUGÜN. NE HİKMETSE MAÇIN HAKEMİ KIRMIZI GÖSTERMEDİĞİ GİBİ VAR A !!! GİTMEDİ.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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zaten kırmızı kartın cezası 2 maç acımak bunun neresinde ki????Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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adamın bacağını kırıyordu Allah''tan acımışlar skrtele 3 maç bu herife 2 maç tüpçüCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ölmesimi lazım caydırıcı ceza olması için aynısını fenerli yapsa 10 maç kafada verir federasyonCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır