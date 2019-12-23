PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi
PFDK, Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçı sonrasında yaşanan olayların içinde bulunan Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra'ya sportmenliğe aykuru açıklaması ve rakip takım sporcusuna hakareti nedeniyle 5 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadıkları 5. tur rövanş maçının ardından çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'nın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men ile 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
KEREM ŞAHİN 4, BAYRAM OLGUN'A DA 1 MAÇ CEZA
Kurulun, Tuzlasporlu futbolculardan Kerem Şahin'e kavga eylemi nedeniyle 4 maç men, Bayram Olgun'a ise maç sonrasında sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 1 maç men ve 3 bin lira para cezası verdiği bildirildi.
Açıklamada, Tuzlasporlu yönetici Muhammet Ali Kanıçok'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Ayrıca Tuzlaspor Kulübüne de 30 bin lira para cezası kesildiği aktarıldı.
Haber Videosu: PFDK, Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi
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Istanbul borsasi rekor kirmis ama nedense Dolar 6 liraya ramak kalmis. Galiba Istanbul borsasi Dövizden bagimsiz calisiyor. Ici bos teneke vur vur inlesin memleketimin ahmak insanlari dinlesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SELİN O 5 MAÇ İÇİN GÖKHANI TESELLİ EDER:DCevap Yaz Yayından Kaldır
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gsye ceza vermeye gücünüz yetmedi demi yandaş pfdk. türk futbolunun geldiği noktaya bak. doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bu çocuk tek başına mı kavga etti ? Onunla kavga edenler niye korunuyor sistem tarafından?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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seni ilgilendirmez kardeşşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aykuru mu? O ne demek? Haberler. com yeni bir dil mi türetmeye niyetlendin?Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Bu oğlanın Futbolculuğu yok ama, TOP''tan anladığı belli :)Cevap Yaz Yayından Kaldır