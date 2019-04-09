PFDK, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 Maç Men Cezası Verdi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Christian Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.Luyindama, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın, 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."
YORUMLAR (22)
-
Federasyonunuz batsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bir maçta ndyayenin kadıklarına basmışlardı,,,, istemeden oldu diye faul bile çalmamışlardıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
aynını dilenci takımın küfürbaz futbolcusu için de bekliyoruz. hadi biri es geçildi derbi var diye kart gösterilmedi bakalım buna bir işlem yapılacak mı, bekliyoruz. . .Cevap Yaz 8 1 Yayından KaldırULTRAPEMBİŞ: İŞLEM KADIKÖYDE MERAK EDİYORSAN GİY PEMBE FORMANI, SENDE GEL.1 4 Yayından Kaldır
-
Adam ölmediği için 2 maç :DDDCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır