PFDK, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 Maç Men Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Christian Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.Luyindama, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın, 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."

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