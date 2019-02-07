PFDK, Galatasaray'a Para Cezası Verdi
PFDK, Alanyaspor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı Galatasaray'a para cezası verdi.
Profesyonel futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 35 bin lira para cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.02.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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