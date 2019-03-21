PFDK'dan Sergen Yalçın'a 2 Maç Ceza

PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Antalyaspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Konyasporlu Skubic de 2 ceza aldı.

Yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.03.2019 tarih ve 64 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT B, C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜN BATI BALKON E nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407, 408, 409 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 16.03.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ALT C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu NEJC SKUBIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- KIRKLARELİSPOR Kulübü antrenörü BİLGİN ERDEM'in, 17.03.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. sporcusu SALİH SEYİS'in, 17.03.2019 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. - ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 17.03.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 16.03.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, misafir takımın ve TFF Temsilcisinin haberi olmadan sahayı sulamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA SERKAN DEMİREL'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

15- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR - HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ERTUĞRUL FURKAN'ın, 16.03.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübü sporcusu BARIŞ DİLLİOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ATİLLA METİN'in, 17.03.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübü antrenörü YAKUP KALAFAT'ın, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KEMERSPOR 2003 Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003 - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- DÜZCESPOR Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi FAZIL ŞAHİN'in, 17.03.2019 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR - TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka sonrası saha içerisinde müsabaka hakemlerine yönelik hakareti ve hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 165 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 23.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATSA BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL CEM CAMBAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- PAYASSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KORKMAZ'ın, 16.03.2019 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR - PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- CİZRESPOR Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 17.03.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu TARIK ÇELİK'in, 16.03.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu ASIM HAMZAÇEBİ'nin, 16.03.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, takım arkadaşına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu EŞREF ANIL HEKİM'in, 16.03.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BURSASPOR Kulübü sporcusu ÇAĞATAY YILMAZ'ın, 17.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu SIDDIK ÇELİK'in, 16.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ZEKİ ÖZVATAN'ın, 17.03.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - ABALI DENİZLİSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK