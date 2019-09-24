PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. Ali Koç aldığı bu cezayla 28 Eylül tarihinden oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alamayacak.

24.09.2019 16:38

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü ve Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bugün açıklanan PFDK kararları sonrasında Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi. Koç, aldığı bu cezayla cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray derbisinde tribünde olmayacak.

İşte PFDK kararları;

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (13)

  • FATİH:
    Adamın amacı zaten buydu, siz kimin aklıyla alay ediyorsunuz, derbiye gelmemek için ceza aldı, ceza almasa gelmeye yüzü olmayacaktı, bilerek de gelmezse taraftarından tepki alacaktı, bundan dolayı arka bahçesi PFDK istediğini verdi yine vizyonsuza...
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • TARAFTAR:
    bu cezayı PFDK'' bügün saat 19. 07 açıklasa olmazmıydı ula bırakın bu işleri türkiye de hangi takım olursa olsun büyük takımlar anadolu takımlarını yalan ediyor sora çıkıyorlar medyanın karşısına yok hakem şöyle yok hakem böyle önce kendinize bakın FB GS BJK TS LAFIM sizlere taraftara değil
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • YARAYA TUZ BASTIK PARDON:
    ALİ KOÇ doğru söyledi. . . . . Fatih Terim -Hasan Şaş stadlara bile alınmamalı. . . Futbolun çirkin yüzleri bunlar. . .
    Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • EFEDAYI:
    Ne demiştik bu aptalca konuşmayı Galatasaray stadına gitmemek için yaptı . Amacına ulaştı. . .
    Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • DÜZENLİ GÖÇMEN:
    çok para cezası vermişsiniz ya hatta keçiörenden aldıgınız parayı alıp ali koça verseydiniz teşekkür babında
    Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • TUNCAYYETKİN ADIYAMANNN:
    adam zaten gitmeyecegini söyledi pfdk kendini kandırıyor sözde ayrımcılık yapmıyorlarmıssss
    Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • BJK:
    BİLEREK GİTMEDİ ERMAN TOROĞLU CANLI YAYINDA BİR İŞARET YAPTI AYNISI YEMEDİ YANNİ YEMEDİİİİ
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.