PFDK, Beşiktaş'a 260 Bin Lira Para Cezası Verdi!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez çirkin ve kötü tezahürat gerçekleştirilmesinden dolayı Beşiktaş'a 260 bin lira para cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 260 bin lira para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY A, B, C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."
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misafir olarak gittiğin yerlerde hangi takımın taraftarı olursan ol haddini bileceksin. az bile vermiş. stattan men etsin küfür edenleri tespit edip. hepsi birden küfretmişse hepsinin statlara girişlerini engellensin....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yarasın. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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sikecilere az veriyorsunuz puan silin olsun bitsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şikeciler ve kediciklere ceza verılmez cunku fenerasyon onlardan yana ulan tupcu allah belanı versın senın besıktaslıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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demirören başkan olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır