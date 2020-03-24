Peter Crouch Premier Lig Tarihinin En Güzel Gollerinden Birini Kaydediyor 2011-12 İngiltere Premier Lig sezonunda Stoke City'nin sahasında Manchester City'i ağırladığı maçta tecrübeli golcü Peter Crouch, olağanüstü bir vuruşla kaleci Joe Hart'ı avladı ve Premier Lig tarihinin en güzel gollerinden birine imza attı. İki taraf 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

2011-12 İngiltere Premier Lig sezonunda Stoke City'nin sahasında Manchester City'i ağırladığı maçta tecrübeli golcü Peter Crouch, olağanüstü bir vuruşla kaleci Joe Hart'ı avladı ve Premier Lig tarihinin en güzel gollerinden birine imza attı. İki taraf 1-1'lik skorla puanları paylaştı. Kaynak: Dugout