PERP Coin nedir? (19 Mart) Perpetual Protocol (AVAX) Coin yorum ve grafiği
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PERP Coin nedir? (19 Mart) Perpetual Protocol (AVAX) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:11
PERP Coin nedir? (19 Mart) Perpetual Protocol (AVAX) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Perpetual Protocol. PERP coin, Uniswap'tan ilham alan otomatikleştirilmiş piyasa yapıcı (AMM) tasarımına (sabit ürün eğrisi) dayanır. Perpetual Protocol'ün likidite havuzu (k) sanallaştırılır ve algoritmik olarak belirlenir. PERP coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, PERP Coin nedir? (19 Mart) Perpetual Protocol (AVAX) Coin yorum ve grafiği

Perpetual Protocol bugünkü fiyatı ₺110,86 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺507.516.571 TRY. Perpetual Protocol son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #229, piyasa değeri ₺2.416.271.512 TRY. Dolaşımdaki arz 21.795.505 PERP coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

PERP COİN NEDİR?

Perpetual Protocol 2019'un sonlarında, aslen Grev Protokolü adı altında başlatıldı. Perpetual Protocol, Uniswap'tan ilham alan otomatikleştirilmiş piyasa yapıcı (AMM) tasarımına (sabit ürün eğrisi) dayanır. Perpetual Protocol'ün likidite havuzu (k) sanallaştırılır ve algoritmik olarak belirlenir. Belirli bir piyasanın eğrisini belirlemek için likidite sağlayıcılarına güvenmek yerine, Perpetual Protocol, sanal AMM'nin (x * y = k) parametrelerini programlı olarak ayarlayabilir ve güncelleyebilir ve herhangi bir piyasa için her zaman rekabetçi bir ürün sunabilir.

Ekip, PERP'in ilk sanal AMM (vAMM) olduğunu iddia ediyor. Bu üreticisiz piyasalar, geleneksel piyasaların ihtiyaç duyduğu sermaye taleplerini düşürür ve yeni ve gelişmekte olan geleceklerin yolunu açar.

Perpetual Protocol'ün Sigorta Fonu, yerel jetonu $ PERP sahipleri tarafından garanti edilmektedir. Sigorta Fonu, kaldıraçlı ticaretten kaynaklanan beklenmedik zararları karşılamak için kullanılır. Sigorta Fonu tükenirse, Sürekli Protokol, Sigorta Fonunu yeniden doldurmak ve kayıpları karşılamak için daha fazla PERP $ basacaktır.

$ PERP sahipleri, varlıklarını belirli bir süre için Perpetual Protocol'ün stake havuzuna yatırabilirler. Buna karşılık, stake'ler, enflasyonist stake etme ödüllerine ek olarak protokol boyunca biriken işlem ücretlerinin bir yüzdesi ile ödüllendirilir.

Adından da anlaşılacağı gibi, Perpetual Protocol yalnızca kalıcı takas sözleşmelerine odaklanmaktadır. Perpetual Protocol, piyasaya sürüldüğünde BTC, ETH ve LINK'i destekleyecek ve gelecekte yönetişim yoluyla altın, ham petrol veya diğer fiat para birimleri gibi diğer sentetik varlıkları devreye alabilecek. Yatırımcılar hem uzun hem de kısa pozisyonlarda 20X'e kadar kaldıraç elde edebilirler. Sürekli Protokol, Asya'da güçlü bir varlığı olan Merkezi Olmayan Otonom Organizasyon (DAO) tarafından desteklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri sakinleri veya vatandaşları için tasarlanmamıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:12:28. #1.15#
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