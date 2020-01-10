PepsiCo fabrika çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi

10.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:17

Tarsus'taki fabrikasının çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştiren PepsiCo Türkiye, yılda 8 bin 26 ağaç dikimine eşdeğer 485 bin 404 kg karbon salımını engelledi.

Şirketten yapıyan açıklamaya göre, Tarsus'taki fabrikasının elektrik tüketiminin yüzde 40.0'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan PepsiCo Türkiye, bunun yüzde 6.0'lık (687MWh) kısmını çatılara yerleştirilen güneş enerjisi panellerinden karşılıyor.

Şirketin Tarsus fabrikası son 10 yılda birim ürün başına enerjide yüzde 30.0, su kullanımında yüzde 25.0 tasarruf sağlayarak bu alanda PepsiCo'nun Avrupa'nın ilk üç fabrikası arasına girmeyi başarmıştı.PepsiCo Türkiye Tarsus Fabrikası'nda ayrıca arıtma tesisinden elde edilen biyogaz ile çalışan iki adet 330 kWe gücüne sahip kojenerasyon gaz motoru sayesinde yılda 3585MWh elektrik üretiliyor. Fabrika 2020 yılında ilave olarak 800kWe kapasitede üçüncü bir gaz motorunu daha bu sisteme dahil edecek.

Bu yatırımlarla birlikte 2020'de Manisa ve Suadiye fabrikalarında GES (PV Solar panel) kurulumu gerçekleştirmeyi planlayan şirket ayrıca 2021'de Manisa fabrikasında kurmayı planladığı kojenarasyon tesisi ile de elektrik üretmeyi hedefliyor. Şirket bunun dışında Suadiye fabrikasında da 800kWe gücünde bir kojenarasyon tesisi kurmayı planladıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA