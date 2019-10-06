PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

PepsiCo, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi genel hatlarıyla anlatan ve sürdürülebilirlik ajandasının ardında yatan, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşası olarak tanımlanan yeni amacı açıklayan 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.

06.10.2019 14:21
PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

PepsiCo, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi genel hatlarıyla anlatan ve sürdürülebilirlik ajandasının ardında yatan, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşası olarak tanımlanan yeni amacı açıklayan 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.

Kaynak: Dunya.com

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