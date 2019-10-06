PepsiCo 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

06.10.2019 14:21

PepsiCo, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin kat ettiği mesafeyi genel hatlarıyla anlatan ve sürdürülebilirlik ajandasının ardında yatan, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin inşası olarak tanımlanan yeni amacı açıklayan 2018 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.