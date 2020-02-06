: Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı

06.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:41

Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıkarak kaza yapmıştı. Kaza sonucunda şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Bugün şirketin Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, uçağın pistten çıktığı olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Nane, uçakta 177 yolcu, 6 mürettebattan oluşan toplam 183 kişinin bulunduğunu söyledi. Kaza sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Nane, "180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi" dedi. Nane, aynı zamanda 56 kişinin hastanelerden taburcu olduğunu belirtti. Kaza ile ilgili incelemeler ve çalışmalar sürerken Pegasus'un 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 13 milyon 860 bin yolcu taşıdığı öğrenildi. İşte Pegasus ile ilgili merak edilenler...

BÜNYESİNDE KAÇ UÇAK VAR?

Pegasus'un resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, şirketin bünyesinde toplam 83 adet uçak bulunuyor.

Hava yolu şirketinin filosunda 46 adet Boeing B737-800, 1 adet Boeing 737-400, 24 adet Airbus A320-200 ve 12 adet Airbus A320-200 neo model uçak bulunuyor. Şirket, 36 yurt içi, 75 yurt dışı noktasında toplam 42 ülkeye 111 tarifeli sefer düzenliyor.

YOLCU TAŞIMA RAKAMLARI

Haziran ayında KAP'ta yayınlanan ara dönem faaliyet raporundan elde edilen bilgilere göre, Pegasus 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 13 milyon 890 bin yolcu taşıdı. Şirket, bu dönemde yüzde 84,5'lik doluluk oranı yakaladı. Şirketin konma sayısı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 104,9 artışla 88 bin 843 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt içinde 7 milyon 560 bin yolcu taşıyan şirket, 6 milyon 200 bin yurt dışı yolcu taşıma rakamına erişti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu