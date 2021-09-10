Pedallar Patara'da çevrilecek
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Pedallar Patara'da çevrilecek

Pedallar Patara'da çevrilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 yılının Uluslararası Patara Yılı ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yol Yarışı'nın 2'ncisi 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Kaş-Patara Antik Kenti ve Letoon Antik Kenti-Seydikemer arasında 2 gün 2 etap şeklinde düzenlenecek.

2020 yılının Uluslararası Patara Yılı ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen Uluslararası Patara Granfondo Bisiklet Yol Yarışı'nın 2'ncisi 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Kaş-Patara Antik Kenti ve Letoon Antik Kenti-Seydikemer arasında 2 gün 2 etap şeklinde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Muğla Karya Gençlik Spor Kulübü tarafından organize edilecek olan yarışa yerli ve yabancı 500'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Türkiye'nin tek 2 günlük granfondo bisiklet yol yarışı olan Patara Granfondo, bisiklet tutkunlarının kıyasıya mücadelesinin yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması açısından da son derece önem arz ediyor.

Muğla ve Antalya Valilikleri'nin, Seydikemer ve Kaş Belediyeleri'nin de destek verdiği Patara Granfondo Bisiklet Yol Yarışı turizm sezonunun sona erdiği dönemde bölgeye ayrı bir hareketlilik kazandırması açısından da ayrı bir öneme sahip.

8 Ekim 2021 tarihinde Kaş ve Patara'ya gelmeye başlayacak yarışmacılar 9 Ekim 2021 saat 09.30' Kaş meydandan verilecek startla 58 kilometrelik bir etabı tamamladıktan sonra Patara Antik Kenti'ne ulaşacaklar. Patara Antik Tiyatro'da düzenlenecek ödül törenin ardından sporcular geceyi Patara'da ki otellerde geçirecekler. 2.gün Letoon Antik Kenti'nde saat 10.00'da start alacak yarışma 48 kilometrelik Saklıkent, Tilos Antik Kenti, Yakapark gibi muhteşem bir rotadan geçerek Seydikemer merkezde sona erecek. Yarışmada 2. günün sonunda dereceye girenler ise altınla ödüllendirilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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