Paypal'dan Uber'e 500 Milyon Dolarlık Yatırım Planı

Uluslararası finans piyasaları ve şirketler hakkında analizler yayınlayan International Financing Review'in (IFR) raporuna göre, lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren Uber firması, online ödeme şirketi PayPal'ın 500 milyon dolarlık yatırımıyla birlikte "superapp"ye dönüşecek.

TEK BİR UYGULAMA ÜZERİNDEN ULAŞILACAK

"Superapp" kavramı müşterilerin ulaşım, alışveriş ve ödeme gibi birçok servise tek bir uygulama üzerinden ulaşması anlamına geliyor. Uzmanlar, "superapp" olarak hizmet veren firmaların, tek alanda hizmet veren firmalara göre daha çok kazanç elde edeceğini savunuyor.

80-90 MİLYAR ARASINDA BİR PİYASA DEĞERİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Uber'in, PayPal'ın yatırımının ardından piyasada daha etkin hale gelmesi ve 80 ile 90 milyar dolar arasında bir piyasa değerine ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA