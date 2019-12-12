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Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu

Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, sadece Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.

12.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:05

İskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MUAF TUTULDULAR

Buna göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümü kullanan araçlar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu
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