Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu
Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, sadece Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.
12.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:05
Toprakkale İskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MUAF TUTULDULAR
Buna göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümü kullanan araçlar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.
Kaynak: AA