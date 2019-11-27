Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Atletico Madrid ağlarını sarstıktan sonra asker selamı verip milli oyuncu Merih Demiral'a sarıldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında İtalyan ekibi Juventus, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i sahasında ağırladı. Juventus'un yıldız oyuncusu Paulo Dybala, attığı golün ardından asker selamı verdi ve Merih Demiral'a sarıldı. Bu anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
UEFA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMIŞTI
Bilindiği üzere milli oyuncularımız, Arnavutluk ve Fransa maçlarında attıkları gollerden sonra Mehmetçik'e destek amacıyla asker selamı vermişti. Bu selam dünya gündemine otururken, UEFA disiplin soruşturması başlatmıştı.
Haber Videosu: Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!
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Askere gitsinler askere selam vermesinlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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UMARIM İSLAMİYET TE NASİP OLURCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adam yakında bu milli duygularla Juventusun adını Ankara Büyükşehir Belediye diye değiştirir bak görürsünüz.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır