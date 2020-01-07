Son dakika: Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi
Son dakika: Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. İhraç yapacak üreticiler onay için Ticaret Bakanlığı'na başvuracak.
Ticaret Bakanlığı, "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar" tebliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi.
BAKANLIĞA BAŞVURU YAPILACAK
Ticaret Bakanlığı'nın "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar" tebliğinde yapılan değişikliğe göre patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üreticiler onay için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuruda bulunacak.