Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı bir dava daha kazandı.

TMSF'nin, Uzan'ın Çeaş ve Kepez'e ait hisse senetlerine el koymak için Eylül 2018 tarihinde açtığı davayı Paris Temyiz Mahkemesi, "Uzan'ın evine izinsiz girildiği" gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, ayrıca TMSF'nin Uzan'a 10 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle