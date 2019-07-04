Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı açtığı bir davayı daha kazandı. Mahkeme TMSF'nin Uzan'a 10 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan iş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan temyiz mahkemesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı bir dava daha kazandı.
TMSF'nin, Uzan'ın Çeaş ve Kepez'e ait hisse senetlerine el koymak için Eylül 2018 tarihinde açtığı davayı Paris Temyiz Mahkemesi, "Uzan'ın evine izinsiz girildiği" gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, ayrıca TMSF'nin Uzan'a 10 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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