Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor?

Paribu çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Paribu'ya gün itibariyle erişim sağlanamadı. Bu kapsamda Paribu çöktü mü, neden çalışmıyor? Paribu neden açılmıyor? Paribu dondu mu? sorularına yanıt arandı.

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan Paribu'da erişim sorunları yaşandığını belirten kullanıcılar "Paribu çöktü mü?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Shiba coinin listelenmesiyle oluşan yoğunluktan dolayı zaman zaman aksamalar olabilir. Ancak Paribu'dan henüz açıklama gelmedi.

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