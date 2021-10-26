Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor? - Haberler
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Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor?

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Paribu çöktü mü? Paribu dondu! Son dakika! Paribu neden açılmıyor?

Paribu kullanıcıları gün itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama geldi! Peki Paribu çöktü mü? Paribu neden açılmıyor? Paribu çöktü mü? Kripto para piyasasına Shiba coinin gelmesiyle kullanıcılar yoğun ilgi göstermeye başladı.

Paribu çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Paribu'ya gün itibariyle erişim sağlanamadı. Bu kapsamda Paribu çöktü mü, neden çalışmıyor? Paribu neden açılmıyor? Paribu dondu mu? sorularına yanıt arandı.

PARİBU ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan Paribu'da erişim sorunları yaşandığını belirten kullanıcılar "Paribu çöktü mü?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Shiba coinin listelenmesiyle oluşan yoğunluktan dolayı zaman zaman aksamalar olabilir. Ancak Paribu'dan henüz açıklama gelmedi.

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