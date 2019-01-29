Parasını Alamayan Gary Medel, Beşiktaş'ı FIFA'ya Şikayet Etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Pepe, Vagner Love, Fatih Aksoy ve Ryan Babel'in takımdan ayrılmasının ardından şimdi de Şilili oyuncu Garry Medel'in Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre, uzun süredir parasını alamayan Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Garry Medel'in, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip yasal süre içerisinde Garry Medel'in parasını ödemezse Şilili oyuncu serbest kalacak.

VAGNER LOVE BU SEBEPTEN AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere, Beşiktaş'tan Brezilya'nın Corinthias takımına transfer olan Vagner Love'ın da Beşiktaş'tan geçmiş dönemdeki alacaklarının %70'inden feragat ettiği ve kalan %30'luk kısmının ise yapılandırılacağı belirtilmişti.

ADRİANO DA SÖZLEŞMEYİ FESHETMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın bir diğer Brezilyalı oyuncusu Adriano'da, Vagner Love ile aynı benzer sepelerden ötürü takımdan ayrılmak istediği biliniyor.