Paramount Otel kimin, Paramount Otel'e ne oldu kayyum mu atandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddiaları çerçevesinde devam ediyor. Bu kapsamda Paramount Otel'e ilişkin yeni adımlar atıldığı bildirildi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ VE 6 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

UCUZ FIRSATI KULLANARAK BORÇLANDIRMA İDDİASI

Soruşturmanın müştekisi olan Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin haciz sürecinden faydalandıkları öne sürülen şüphelilerin, 2019 yılından itibaren kendi yönetimlerindeki şirketler aracılığıyla söz konusu firmayı borçlandırdıkları ve bu borçlar üzerinden faiz geliri elde ettikleri belirlendi.

OTELİN ÜST HAKKI DEVRALINDI

Şüphelilerin ayrıca müşteki şirkete ait üst hakkı bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki The Plaza Bodrum (eski adıyla Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) adlı lüks tesisin de üst hakkını devraldıkları tespit edildi. Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı'nın bu oteli birlikte işlettiği iddia edildi.

LÜKS OTELE KAYYUM ATANDI

Soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, The Plaza Bodrum Oteli'ne kayyum atandığı duyuruldu. Savcılığın açıklamasında, soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'ye ait Bodrum'un Torba Mahallesi, Zeytinli Kahve Mevkii'ndeki 111 ada 1 parselde yer alan The Plaza Bodrum adlı otel ile Kayıkçı'nın şirketteki ortaklık paylarına el konuldu. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi gereğince, Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.