Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar

Ücretli poşet uygulamasının hayata geçmesiyle, marketlerin bez torba satışlarının yanı sıra, online alışveriş sitelerindeki bez torba satışları katlandı. Bez çanta yaşanan patlama, tekstil firmalarının siparişlere yetişememesine neden oldu.

BEZ ÇANTA SATIŞLARINDA PATLAMA OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasının, 1 Ocak itibarıyla devreye alınmasıyla, alışverişlerde kullanmak üzere tüketicilerden bez çanta ve fileye olan rağbet arttı.

Alternatif olarak tüketicilerin çanta taleplerini karşılamak üzere, kendi bez çantalarını raflarına koyan marketlerin yanı sıra, internetten yapılan bez torba satışları dört günde önemli oranda katlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." açıklamasının ardından bez çanta kullanımında yüzde yüzü aşan artışlar yaşandı.

BEZ ÇANTA ÜRETİCİLERİ SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Market poşetlerinin ücretli olması, en çok bez çanta üreticilerine yaradı. Bez çanta üreten tekstil firmaları taleplere yetişmekte zorlanıyorlar. Konu hakkında açıklama yapan bir tekstil firması işletmecisi "Siparişlere yetişmek için fazla mesai yapıyoruz. 24 saatlik vardiya sistemine geçtik. En az sipariş veren 500 adet istiyor. En çok büyük boy bez çanta tercih ediliyor. Market zincirleri, kurumsal firmalar, reklam yapmak isteyen belediyeler en çok sipariş verenler arasında." dedi.