Paraguay'da sahte pasaport gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho serbest bırakıldı

06.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:43

Eski futbol yıldızı Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında gittiği Paraguay'da polisin otel odalarında sahte belgelere ulaşması üzerine gözaltına alınmıştı.

KANDIRILDI, EVRAK SUÇUNDAN YARGILANMAYACAK

Yapılan inceleme sonucunda, savcı Federico Delfino tarafından yapılan açıklamada Ronaldinho'nın kandırıldığı ve sahte evrak suçundan yargılanmayacağı belirtildi.

Delfino, Ronaldinho ve kardeşinin kandırıldığını belirtti ve ünlü ismi kandıran isimlere yönelik soruşturma açılacağını söyledi. Delfino ayrıca, gerekli bilgilerin Ronaldinho ve kardeşi tarafından sağlandığını söyleyerek, "Sağladıkları bilgiler, sahte belge üretimi yapan bir suç örgütünü çökertme konusunda çok işe yaradı" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BİTTİ VE SERBEST BIRAKILDI

Savcı ayrıca, Ronaldinho ve kardeşinin Paraguay'a iyi niyetlerle geldiğini söyledi. İki kardeş, Asuncion şehrinde bir süre tutulduktan sonra soruşturmaları sona erdi ve serbest bırakıldı.

İkilinin Paraguay'daki avukatı Adolfo Marin de, "Soruşturma sürecinde gönüllü olarak kalmaya karar verdiler" dedi. Marin ayrıca, belgelerin Ronaldinho'ya bir ay önce Brezilya'da teslim edildiğini ve belgelerin Asuncion havalimanında tespit edildiğini açıkladı.

SAHTE PASAPORT AYARLAYAN İŞ İNSANI TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten ekibin başındaki isim Gilberto Fleitas da, Ronaldinho'ya sahte pasaport ayarlayan Brezilyalı iş insanı Wilmondes Sousa Lira'nın tutuklandığını belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo da "Tutuklanmadılar. Sadece adli soruşturma sürüyor ve bir otelde gözaltında tutuluyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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