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Ronaldinho, Barcelona, Paraguay, Spor

Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı

Paraguay'da hapiste olan dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho, ülkede koronavirüs vakalarının artmasının ardından karantinaya alındı.

23.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:16
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı

Paraguay'da koronavirüs vakaları artınca Barcelona'nın efsane yıldızı Ronaldinho'nun da yer aldığı hapishanede yeni bir karar alındı.

40. yaş gününü kutlayan Brezilyalı isim, sıkı tedbirlerle karşılaştı.

RONALDINHO'YU KARANTİNAYA ALACAKLAR

AFP'nin haberine göre, Paraguay'daki hapishane yönetimi, ülkede artan vaka sayıları sonrası Ronaldinho'yu karantinada tutmayı doğru buldu.

Herhangi bir problemin yaşanmaması için ünlü futbol yıldızının izole edildiği ve sınırlı sayıda insanla tedbirler kapsamında görüştürüldüğü aktarıldı.

ORTAK ALANDA YEMEK YEMEYECEK

Ronaldinho'nun hapisteki futbol turnuvaları ve diğer mahkumlarla ortak alanda yemek yemesi de şu an için askıya alındı.

Ayrıca hapishane yönetimi Ronaldinho ile beraber diğer mahkumlara test yapılacağını da aktardı.

Ronaldinho'nun ailesine de konuyla alakalı bilgi verildi.

Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı

Haberin Videosu:

Güney Anerika ülkesi Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı

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