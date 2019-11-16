Papiss Cisse 2 yıl daha Alanyaspor'da kalacak

16.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:05

Yaz döneminde kadrosundaki önemli isimleri takımda tutmayı başaran ve az maliyetle nokta atışı transferler yapan Alanyaspor, devre arası için de şimdiden düğmeye bastı. Güney ekibi, ilk olarak yıldız forveti Papiss Cisse ile masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Malatyasporlu Jahovic'le (9 gol) birlikte ligin en skorer futbolcusu konumundaki Senegalli yıldızın sözleşmesi Mayıs ayında bitiyor. Yönetim Ocak ayını beklemeden Cisse'ye imza attırmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki santrforun 1+1 yıllık mukaveleyi kabul ettiği öğrenildi.

TOPLAM 25 GOL

Bu sezon ligde 11 maçın hepsinde görev yapan tecrübeli golcü, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Cisse geçen yıl ise çıktığı 26 maçta 16 gollük skor katkısı sağlamıştı. Cisse, bu performansını devam ettirirse, Vagner Love'un ardından Alanyaspor'dan çıkan ikinci gol kralı olabilir.