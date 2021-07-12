Papara'dan yeni reklam kampanyası
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Papara'dan yeni reklam kampanyası

Papara'dan yeni reklam kampanyası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan Papara, 'Para Transferi, Papara Black Card, Para İsteme/Gönderme ve Cashback Programı' özelliklerini tanıtmak üzere dört filmden oluşan yeni bir reklam kampanyası başlattığını açıkladı.

Elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan Papara, 'Para Transferi, Papara Black Card, Para İsteme/Gönderme ve Cashback Programı' özelliklerini tanıtmak üzere dört filmden oluşan yeni bir reklam kampanyası başlattığını açıkladı.

Filmlerde, 'Banka değil, Papara!' söylemiyle geleneksel bankacılık deneyimini kullanıcıların gözünden anlatan Papara, bunları nasıl iyileştirdiğini vurguladı.

Basit, hızlı ve kolay erişilebilir ürünlerle finansal hizmetler sunmak amacıyla 2016 yılında kurulan, 2021 Temmuz ayı itibarıyla 9.4 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan yerli FinTech markası Papara, yeni reklam filmlerinde, geleneksel bankacılığa göre hızlı, teknolojik, avantajlı ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak, şirkete geçişi anlatılıyor.

İSME VEYA IBAN'A 7 GÜN 24 SAAT, ÜCRETSİZ VE HIZLI PARA GÖNDEREBİLME ÖZELLİĞİ

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Reklam filmlerinin ilk kısmında alışılagelmiş bankacılık dünyasının yorucu ve kaotik ortamı tasvir edilirken, ikinci kısmında Papara'nın renkli ve kullanıcı dostu dünyası yer alıyor.  Serinin ilk filminde Papara'da telefon rehberinde yer alan isimlere veya IBAN'a 7 gün 24 saat, ücretsiz ve hızlı para gönderebilme özelliğine vurgu yapılıyor. Kaotik banka ortamından sıkılan insanların iç sesi ekrana yansıtılıyor. İkinci filmde ise Papara Black Card ile dünyanın her noktasında kolay ve hızlı alışveriş yapmanın ayrıcalığı yaşatılıyor. Üçüncü film, para transferinde yaşanan kaosun Papara ile kolayca mutluluğa dönüşünü anlatıyor. Dördüncü filmde de Papara Cashback programı sayesinde anlaşmalı markalardan yapılan alışverişlerde hiç beklemeden anında nakit kazanmanın keyfi aktarılıyor" denildi.

Şirketin yeni reklam kampanyası da bir önceki reklam kampanyasında olduğu gibi YW imzası taşıyor. Filmlerin prodüksiyonunu PToT Film, yönetmenliğini de Emre & Gözde üstlendi.


Papara'dan yeni reklam kampanyası
Papara'dan yeni reklam kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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