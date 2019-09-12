Pancu: Lucescu, Sergen'e çekirdek yemeyi yasakladı

12.09.2019 09:00

Romanya'nın ProSport kanalına konuşan 'Kadıköy Panteri' Pancu, Sergen Yalçın'la ilgili çok ilginç anılarını paylaştı.

Pancu yaptığı açıklamada; "Teknik açıdan kendimi Sergen'in önünde açıkça yetersiz hissettim. Ancak bir artım vardı, ben daha atletiktim. Fiziksel olarak daha güçlü hale geldim. Sergen orada bir markaydı. Onu taklit etmek zordu. Ancak çok kiloluydu. Çünkü çok fazla çekirdek yiyordu. Lucescu, çekirdeğin onu yağlandırdığını söyledi ve çekirdek yemesini yasakladı. Ayrıca Sergen'e, "10 kilo vereceksin" diye şart koştu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MESAJ GÖNDERMİŞTİ

"Benim için Beşiktaş taraftarı dünyada bir numaradır. Başka bir yerde karşılaşmayacağınız bir atmosfer yaratıyorlar. Eski stadyumlarının üzeri kapalı olmamasına rağmen ses rekorunu ellerinde tutuyorlardı. Yeni stadyumu henüz görmedim ama nasıl olduğunu hayal edebiliyorum. Bir zamanlar harika zamanlar geçirdiğim stadı yeniden görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.