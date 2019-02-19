Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı

Paladyum fiyatları, artan tedarik endişeleriyle Salı günü erken işlemlerde yüzde 2,85 artışla 1,477.95 dolara kadar yükseldi.

BEYAZ ALTIN ELDE EDİLMESİNDE DE KULLANILIYOR

Benzinle çalışan motorlu taşıtlarda katalitik çevirici parçası üretiminde kullanılan paladyumun fiyatları, otomotiv sanayisinde emisyon ile ilgili sınırlamalar arttıkça yükseliyor. Pd işaretiyle bilinen ve 1803'te William Hyde Wollaston tarafından bulunan Paladyum metali aynı zamanda beyaz altın elde edilmesinde de kullanılıyor.

16 YIL SONRA ALTININ ONS FİYATINI GEÇMİŞTİ

Paladyum fiyatları geçtiğimiz aylarda 16 yıl sonra altının ons fiyatını da geçmişti. Altının ons fiyatı 1,327.97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA