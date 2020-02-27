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Crystal Palace, sezon sonunda Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor. Palace'ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp Tufan için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

27.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:18
Crystal Palace, sezon sonunda Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor

Milli futbolcu 'un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi , Fenerbahçeli futbolcu 'ı transfer etmek istiyor.

GÖZLEMCİ GÖNDERECEKLER

İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace'ın bir süredir Tufan'ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Crystal Palace, sezon sonunda Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor
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