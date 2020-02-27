Crystal Palace, sezon sonunda Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor
İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor. Palace'ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp Tufan için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.
Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor.
GÖZLEMCİ GÖNDERECEKLER
İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace'ın bir süredir Tufan'ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Crystal Palace, sezon sonunda Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor
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böyle bişey olabilr mi yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇOCUK ASKERDEN GELDİ GESE BİZİ ANCA YENEBİLDİ. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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olamaz böyle birsey olabilir mi ya hahaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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OLURMU BÖYLE ŞEY YA ? BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ YAAA ?Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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böyle bişey olabilir mi yaa böyle bişey yokCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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genç fenerbahçeli ozan adamsın adamCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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BÖYLE BİRŞEY OLABİLİR Mİ YACevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Milletin aklıyla geçiyorsunuz....Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır