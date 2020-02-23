Haberler » Ekonomi » Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu - Ekonomi

Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, "Küçük de olsa yaşanan problemler ve oluşturulmaya çalışılan tüm olumsuz havaya rağmen özel okullara giden kişi sayısı 1,5 milyonu buldu.

23.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:43
Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi , "Küçük de olsa yaşanan problemler ve oluşturulmaya çalışılan tüm olumsuz havaya rağmen özel okullara giden kişi sayısı 1,5 milyonu buldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler