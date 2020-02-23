Özel okullara giden öğrencilerin sayısı 1,5 milyonu buldu

23.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:43

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, "Küçük de olsa yaşanan problemler ve oluşturulmaya çalışılan tüm olumsuz havaya rağmen özel okullara giden kişi sayısı 1,5 milyonu buldu." ifadelerini kullandı.