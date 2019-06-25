Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor
Geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir performans sergileyen hatta Milli Takım'a kadar yükselen Ozan Tufan, sezon başında işi sıkı tutuyor.
Geçtiğimiz yıllarda aşı kiloları nedeniyle eleştirilen milli futbolcu, yeni sezona yaptığı bireysel çalışmalarla başladı. Meslektaşları sezonun yorgunluğunu çıktıkları tatilde atmaya çalışırken, Ozan Tufan yeni sezona hazır olmak istiyor.
VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ
Salonda yaptığı çalışmayı instagram hesabından paylaşan Ozan Tufan'ın fit görüntüsü dikkat çekti. Fenerbahçe'de fazla kiloları ile eleştirilen 24 yaşındaki futbolcu devre arasında gittiği Alanyaspor'da verdiği kilolarla dikkat çekmişti.
Ozan Tufan'ın kilo verdikten sonra yaptığı çalışmalarla karın bölgesindeki değişimi yayınladığı fotoğrafla ispatladı.
YORUMLAR (4)
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istediği kadar çalışsınbundan bi halt olmazen son milli tkaımda gördükbasit bi adam amatör anca alanyada oynar zaten şişirdiniz boş yere kaç kere izledim bi cacık yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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VAY VAY VAY. . . ÇALIŞINCA TÜRK ERKEĞİNDEDE BAKLAVA OLUYORMUŞ BEĞENDİM.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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param bitti biraz futbol onayımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsun hemşerime;))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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