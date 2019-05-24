Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın Olay Açıklamalarına 3 Ay Sonra Cevap Verdi!
Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın 7 Şubat'ta, "Ozan Tufan 13 aydır top oynamıyor, onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" sözlerine "Hatırlattı" diyerek cevap verdi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan, eski günlerine dönüyor. Uzun bir aradan sonra milli takım kadrosuna seçilen Ozan, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Sergen Yalçın ile fotoğrafını paylaşıp "Hatırlattı" yazan Ozan, Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 7 Şubat'ta söylediği "Ozan Tufan 13 aydır top oynamıyor, onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz." sözlerine cevap verdi.
İşte o paylaşım:
YORUMLAR (2)
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ALIN SİIZIN OLSUN TEPE TEPE KULLANCevap Yaz Yayından Kaldır
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ozan gassaraya çok yakışır.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır