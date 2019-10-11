Ozan Tufan isyan etti: Kadro dışı kalınca yanımda kimse yoktu

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ve sezonu Alanyaspor'da geçiren Ozan Tufan yaşadığı süreci anlattı. Genç futbolcu, "Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Telefonlarım çalmıyordu ama işler iyi giderken herkes arıyor. Yanımda kimse yokken sadece ailem vardı. En büyük destekçim ailemdir." ifadelerini kullandı.

11.10.2019 12:37
Ozan Tufan isyan etti: Kadro dışı kalınca yanımda kimse yoktu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, basın toplantısında Emre Belözoğlu ile ilgili soruya son bir senede yaşadığı olaylardan örnek vererek yanıtladı.

"KADRO DIŞI KALDIĞIMDA YANIMDA KİMSE YOKTU"

Ozan, kadro dışı kaldığı dönem kimsenin yanında olmadığını ve zorlukları tek başına aştığını ifade ederek, "Ben her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Her şey iyi giderken herkes arıyordu. Pes edip bırakabilirdim. Bunun yerine daha çok çalışmayı hırs yapmayı edindim. Hayatımı tekrardan yeniledim. Futbola yüzde yüz konsantreyim. Antrenmanlarda en iyi şekilde kendimi hazır ettim, meyvesini de yediğimi düşünüyorum. Tekrar Milli Takım'dayım ve Fenerbahçe'de forma şansı buluyorum. Her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Telefonlarım çalmıyordu ama işler iyi giderken herkes arıyor. Yanımda kimse yokken sadece ailem vardı. En büyük destekçim ailemdir. Sonra Fenerbahçe ve tabii Milli Takım gelir. Emre Belözoğlu benimle yakından ilgileniyor. Ona da çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (2)

  • BEYZALİ:
    hiçbir kulüp milyon dolar ödedikten sonra sorumluluğunu yerine getirmeyen birini aramaz çalışmazsan mücadele etmezsen sana olan inancı kaybettirirsen ne sana bakan olur nede vefasızlığına destek olan olur
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  • FARUK:
    Numaranı ver her kadro dışı kaldığında çaldırıp kapatayım kardeşim üzülme bu kadar haa bu arada çağrıma geri dönmezsen sevinirim . . .
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