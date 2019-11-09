Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi

Fenerbahçe'de tartıştıkları iddia edilen Ozan Tufan ve Ersun Yanal haberleriyle ilgili Fenerbahçe Kulübü yalanlama yapmıştı. Ozan Tufan'dan da Ersun Yanal için paylaşım geldi.

09.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:27
Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden 'de ile Teknik Direktör 'ın tartıştığı iddia edilmişti. , resmi sitesinden çıkan haberleri yalanlamıştı.

Fenerbahçe Kulübü, alınan galibiyetin ardından yapılan haberi hem yalanladı hem de tepki gösterdi. Yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra ise Ozan Tufan'dan paylaşım geldi. Milli futbolcu resmi Twitter hesabından Ersun Yanal ile gol sevinci fotoğrafını paylaşarak çıkan haberlere bir nevi yanıt vermiş oldu.

İşte Ozan Tufan'ın paylaşımı:

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.