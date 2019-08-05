Ozan Tufan: Bu sezon çok başka olacak
Yeni sezon öncesi hazırlık kampında gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan Tufan, "Bu sezon benim için çok başka olacak." dedi.
Kamp çalışmalarının öne çıkan isimlerinden olan Ozan Tufan, yeni sezon öncesi çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor. Teknik heyetin gözüne girmeyi başaran genç oyuncu, idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla da dikkat çekiyor.
A MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMİŞTİ
Tekrar Kadıköy'e çıkmak için sabırsızlanan Ozan, "Bu sezon benim için çok başka olacak" sözünü sarfediyor. Ozan, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla yeniden yükselişe geçmiş ve A Milli Futbol Takımı'na yeniden seçilmişti.
(Sabah)
YORUMLAR (1)
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