Ozan Tufan: Bu sezon çok başka olacak

Kamp çalışmalarının öne çıkan isimlerinden olan Ozan Tufan, yeni sezon öncesi çalışkanlığıyla ön plana çıkıyor. Teknik heyetin gözüne girmeyi başaran genç oyuncu, idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla da dikkat çekiyor.

A MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Tekrar Kadıköy'e çıkmak için sabırsızlanan Ozan, "Bu sezon benim için çok başka olacak" sözünü sarfediyor. Ozan, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla yeniden yükselişe geçmiş ve A Milli Futbol Takımı'na yeniden seçilmişti.

(Sabah)