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Ozan, 5 milyon euroluk teklifi reddedip Fenerbahçe'yi seçti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, bir Çin kulübünden gelen 5 milyon euroluk teklifi kabul etmedi ve Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

29.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:26
Ozan, 5 milyon euroluk teklifi reddedip Fenerbahçe'yi seçti

'nin yükselen yıldızı kendisine gelen astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti ve sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Milli futbolcuya bir Çin kulübü, 5 milyon euro imza parası içeren bir teklif sundu. Alman Bayer Leverkusen takımı ise 5 yıllık uzun bir kontrat önerdi. Ancak 24 yaşındaki oyuncu bu iki teklifi de reddetti. Ozan'ın, sözleşme görüşmelerinin başından beri Fenerbahçeli yöneticilere, "Burada kalmak istiyorum. Bunun için gerekirse fedakarlık yaparım" dediği öğrenildi.

DETAYLARI BİLE KONUŞMADI

Ozan'ın Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmede, başkanın kendisine verdiği söz sonrası detayları konuşmadan 4 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği bildirildi. Ozan Tufan'ın futbolu Fenerbahçe'de bırakmayı planladığı bildirildi.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Ozan, 5 milyon euroluk teklifi reddedip Fenerbahçe'yi seçti
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