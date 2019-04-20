Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı! Yarım Düzine Gol Oldu

Almanya Ligi'nde kümede kalma savaşı veren Stuttgart, Augsburg deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmada kazanan taraf 6-0'lık skorla ev sahibi Augsburg oldu.

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 11. ve 18. dakikada Andre Hahn, 29. ve 58. Philipp Max, 68. dakikada Marco Richter kaydetti.

Konuk ekip Stuttgart'ta milli futbolcu Ozan Kabak maç 11'de başladı ve 90 dakika görev yaptı. Mario Gomez de Stuttgart'ta 90 dakika sahada kalan isimlerden oldu. Andreas Beck ise yedek kulübesinde maça başladı ama forma şansı bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Augsburg puanını 31'e yükseltirken, Stuttgart 21 puanda kaldı.