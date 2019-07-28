Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, düz koşulara başlıyor

Alman Bild Gazetesi, Ozan Kabak'ın Schalke 04'ün Avusturya'daki hazırlık kampına katıldığını ve yakın zamanda düz koşulara başlayacağını yazdı. Haberde "Nihayet iyi haber var" yorumu yapan Bild, 2 Temmuz'da yapılan antrenmanda ikili mücadele ile sol ayağından sakatlanan Ozan Kabak'ın, ayağına takılan koruyucu çizmeyi çıkarttığını aktardı.

YAKIN ZAMANDA DÜZ KOŞULARA BAŞLAYACAK

Ozan Kabak'ın uzun süren tedavisinin ardından perşembe günü Schalke 04'ün Avusturya kampına gittiğini ve cuma günü yapılan muayenenin ardından söz konusu koruyucu çizmenin de genç oyuncunun ayağından çıkartıldığı kaydedildi. Schalke 04 Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Jochen Schneider'in dün öğleden sonra Bild Gazetesi'ne, Ozan Kabak'ın doktorlarıyla konuştuğunu, çok ciddi bir durumun olmadığını ve yakın zamanda düz koşulara başlayacağını ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA