Stuttgart Forması Giyen Ozan Kabak, Attığı Gollerle Takımına Hayat Verdi

Almanya Liginde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Stuttgart, sahasında Hannover 96'yı konuk etti. Galatasaray'ın devre arasında 11 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak, Bundesliga'daki ilk gollerini attı.

Hannover 96 ile oynanan kritik maça 11'de başlayan 18 yaşındaki oyuncu, 18. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

OZAN BİR AÇILDI PİR AÇILDI

Ozan Kabak, karşılaşmanın 45. dakikasında Hannover 96 ağlarını bir kez daha sarstı. Gonzalo Castro'nun ortasına güzel bir vuruş yapan Ozan, skoru 3-0'a getirdi.

Genç oyuncu bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı.