Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 29. dakikasında Ozan Kabak talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Almanya Ligi'nde Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Köln deplasmanında oynadıkları maçta sakatlık yaşadı.
YERİNİ TODIBO'YA BIRAKTI
Schalke'nin Köln ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Kabak, 29. dakikada oyundan çıktı ve yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.
19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.