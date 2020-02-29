Haberler » Spor » Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı - Spor

Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 29. dakikasında Ozan Kabak talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

29.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:45
Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı

Almanya Ligi'nde forması giyen milli futbolcumuz , deplasmanında oynadıkları maçta sakatlık yaşadı.

YERİNİ TODIBO'YA BIRAKTI

Schalke'nin Köln ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Kabak, 29. dakikada oyundan çıktı ve yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler