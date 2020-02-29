Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı

29.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:45

Almanya Ligi'nde Schalke forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Köln deplasmanında oynadıkları maçta sakatlık yaşadı.

YERİNİ TODIBO'YA BIRAKTI

Schalke'nin Köln ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan Kabak, 29. dakikada oyundan çıktı ve yerini Jean-Clair Todibo'ya bıraktı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.