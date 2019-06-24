Ozan Kabak'ın menajeri, İtalyan devinin tesislerinde görüntülendi
11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'ın yolunu tutan ve burada gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Ozan Kabak, Milan yolcusu. Genç oyuncunun menajeri İtalyan devinin tesislerinde görüntülendi.
Stuttgart'ın Ocak ayında 11 milyon euro bedelle Galatasaray'dan transfer ettiği Ozan Kabak'ın yükselişi durmuyor. İtalyan medyasında yer alana haberlere göre; 19 yaşındaki stoperin menajerleri Fazıl ve Fırat Özdemir kardeşler Milan tesislerinde İtalyan devinin yöneticileriyle görüşüyor.
15 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR
İki menajerin tesislere geldiği anın fotoğraflarının da yer aldığı haberlerde; Milan'ın Ozan Kabak için sözleşmesinde yer alan "15 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanmaya hazır olduğu ve taraflar arasında son detayların konuşulduğu belirtildi.
(Fanatik)
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