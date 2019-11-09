Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı

09.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:26

Veltins Arena'da oynanan maçta Fortuna Düsseldorf'un gollerini 62. dakikada penaltıdan, 74. ve 85. dakikalarda Rouwen Hennings atarken, ev sahibi Schalke'nin gollerini ise 33. dakikada Daniel Caligiuri, 67. dakikada Ozan Kabak ve 79. dakikada Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu Suat Serdar kaydetti.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 19 yaparak zirve takibini sürdürürken, Fortuna Düsseldorf 11 puanda kaldı.

BUNDESLIGA'YA DAMGA VURDU

Bundesliga'ya transfer olduğu Ocak 2019'dan bu yana ligde en fazla kafa golü atan savunma oyuncusu Ozan Kabak.