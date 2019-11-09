Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı
Bundesliga'da 11. hafta maçında Ozan Kabak ve Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu Suat Serdar'ın gol attığı maçta Schalke 04 evinde Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı.
Veltins Arena'da oynanan maçta Fortuna Düsseldorf'un gollerini 62. dakikada penaltıdan, 74. ve 85. dakikalarda Rouwen Hennings atarken, ev sahibi Schalke'nin gollerini ise 33. dakikada Daniel Caligiuri, 67. dakikada Ozan Kabak ve 79. dakikada Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu Suat Serdar kaydetti.
Bu sonucun ardından Schalke puanını 19 yaparak zirve takibini sürdürürken, Fortuna Düsseldorf 11 puanda kaldı.
BUNDESLIGA'YA DAMGA VURDU
Bundesliga'ya transfer olduğu Ocak 2019'dan bu yana ligde en fazla kafa golü atan savunma oyuncusu Ozan Kabak.