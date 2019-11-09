Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı

Bundesliga'da 11. hafta maçında Ozan Kabak ve Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu Suat Serdar'ın gol attığı maçta Schalke 04 evinde Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı.

09.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:26
Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı

Veltins Arena'da oynanan maçta 'un gollerini 62. dakikada penaltıdan, 74. ve 85. dakikalarda Rouwen Hennings atarken, ev sahibi 'nin gollerini ise 33. dakikada Daniel Caligiuri, 67. dakikada ve 79. dakikada Türk asıllı Alman Milli Takım oyuncusu Suat Serdar kaydetti.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 19 yaparak zirve takibini sürdürürken, Fortuna Düsseldorf 11 puanda kaldı.

BUNDESLIGA'YA DAMGA VURDU

Bundesliga'ya transfer olduğu Ocak 2019'dan bu yana ligde en fazla kafa golü atan savunma oyuncusu Ozan Kabak.

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