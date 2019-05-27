Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart Küme Düştü
Play-out maçında Berkay Özcan ve Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, 2-2'nin rövanşında Union Berlin ile 0-0 berabere kalarak küme düştü.
Bundesliga'da normal sezonu 16. sırada tamamlayan Stuttgart, play-out maçında Bundesliga 2'yi 3. sırada bitiren Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Stuttgart, ikinci maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve bir alt lige düştü. Union Berlin de tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi.
STUTTGART'TA TANIDIK İSİMLER YER ALIYOR
Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Stuttgart'ta Ozan Kabak'ın yanı sıra Berkay Özcan ile Beşiktaşlı eski futbolcular Mario Gomez ve Andreas Beck de forma giyiyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
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beni stutgart hiç ilgilendirmiyor,,ben dünden beri bursasporun yasını tutuyor ve bu güzide kulübümüzü acımasızca küme düşürenleri şiddetle protesto ediyorum.Cevap Yaz 6 3 Yayından KaldırTRABZON 61: Geçmiş Olsun Hocam,,Bu defa Kardeş Bursa’ya Yardım Edemedik Tüm Bursasporlulardan Özür Dileyruk.4 1 Yayından Kaldır
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Ve şimdi değeri 50 milyon euro oldu. Geçen aylarda 6 yediler değeri 40 dı şimdi küme düştü 50 oldu.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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iyki satmışız yav yoksa elimizde kalacaktıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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o kadar gaz verdiler :) yazık oldu ozan a inşallah satarlar alt ligde oynamazCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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