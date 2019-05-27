Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart Küme Düştü

Bundesliga'da normal sezonu 16. sırada tamamlayan Stuttgart, play-out maçında Bundesliga 2'yi 3. sırada bitiren Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Stuttgart, ikinci maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve bir alt lige düştü. Union Berlin de tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi.

STUTTGART'TA TANIDIK İSİMLER YER ALIYOR

Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Stuttgart'ta Ozan Kabak'ın yanı sıra Berkay Özcan ile Beşiktaşlı eski futbolcular Mario Gomez ve Andreas Beck de forma giyiyor.

Kaynak: DHA