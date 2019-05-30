Ozan Kabak için resmi açıklama: Elimizde tutmamız zor

Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan ve geçen günlerde küme düşme üzüntüsü yaşayan Ozan Kabak bir transfer daha yapabilir.

REAL MADRİD VE M. UNITED İLE DE ADI ANILIYOR

İspanya'da yayın yapan Marca, geçen aylarda bir haber yapmış ve Real Madrid'in sezon sonunda savunma bölgesine transfer etmek istediği isimler arasında Ozan Kabak'a da yer vermişti. Manchester United'la da adı anılan milli futbolcumuzun sözleşmesindeki bir madde de Alman basınına yansırken birçok dev kulübün Ozan'la ilgilendiği belirtilmişti.

TRANSFER ÖNCELİĞİ BAYERN MÜNİH'TE

Stuttgart'ın alt lige düşmesi halinde 15 milyon euroya serbest kalacağını bilinen Ozan için yeni bir iddia da Kicker'dan geldi. Habere göre Ozan'ın sözleşmesinde "Transferinde Bayern önceliğe sahiptir" maddesinin bulunduğu ifade edilmişti.

Bayern'in önümüzdeki günlerde Ozan konusunu masaya yatıracağı ve transferin gerçekleşmesinin çok yakın olduğu kaydedildi. Kicker, benzer bir maddenin Serge Gnarby'in Arsenal'den Werder Bremen'e transferinde de uygulandığını yazdı.

THOMAS HITZLSPERGER DOĞRULADI!

Stuttgart'ın sportif direktörü Thomas Hitzlsperger, Ozan Kabak'ın sözleşmesinde küme düşme halinde 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğunu doğruladı. Genç savunma oyuncusu hakkında kısa bir açıklama da yapan Hitzlsperger, "Ozan'ın burnu kırıldı ve şu an tedavi için Türkiye'de bulunuyor. Ozan çok yetenekli bir oyuncu. Onu takımda tutmak çok zor olacak" şeklinde konuştu.

UEFA tarafından 2019 yılında izlenmesi gereken 30 genç arasında da gösterilen Ozan, Stuttgart'da 17 maça çıkarken 3 de gol attı.

EN PAHALI 3. TRANSFER OLMUŞTU!

Ozan Kabak, Türkiye'de altyapı eğitimini alarak yurt dışına giden oyuncular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu unvanını almıştı.

Medipol Başakşehir'den Roma'ya 15 milyon euroya giden Cengiz Ünder'in ilk sırada bulunduğu listede, ikinci sırada 13 milyon euroluk bonservis ücretiyle Galatasaray'dan İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e giden Arda Turan yer buldu. Ozan Kabak, genç yaşına rağmen 11 milyon euroluk transfer ücretiyle listeye 3. sıradan girdi.