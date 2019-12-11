: Ozan Kabak'a büyük onur! İlk 10'da yer aldı

11.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:48

KPMG Football Benchmark tarafından araştırmada, 2000 sonrası doğan en değerli oyuncular belirlendi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, 116 milyon euroluk değeriyle listesinin zirvesinde bulunuyor.

19 yaşındaki Sancho'yu 67 milyon euroluk değeriyle Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 56 milyon euroluk değeriyle yine Real Madrid'den Rodrygo takip etti.

Alman temsilcisi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 30 milyon euroluk değeriyle Manchester Cityli Phil Foden'la 7. sırayı paylaştı.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, "Ozan, sezon başında sakatlığı nedeniyle Schalke'de fazla forma şansı bulamadı. Buna rağmen yüksek potansiyeli nedeniyle bu listede yer almayı başardı. Zaten son maçlarda gösterdiği performansı bu listede neden yer aldığının kanıtı niteliğindedir. Ozan sezon başından bu yana oynamış olsaydı, bu listede daha da yukarılarda olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan futbolcular şöyle:

JADON SANCHO (Borussia Dortmund): 116 milyon euro

VINICIUS JUNIOR (Real Madrid): 67 milyon euro

RODRYGO (Real Madrid): 56 milyon euro

HUDSON-ODOI (Chelsea): 53 milyon euro

MOISE KEAN (Everton): 38 milyon euro

RYAN SESSEGNON (Tottenham): 35 milyon euro

PHIL FODEN (Manchester City): 30 milyon euro

OZAN KABAK (Schalke 04): 30 milyon euro

SANDRO TONALI (Brescia): 27 milyon euro

MAX AARONS (Norwich City): 26 milyon euro

Kaynak: AA

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